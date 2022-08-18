«Манчестер Сити» не хочет продавать Бернарду Силву, несмотря на интерес «Барселоны» и «ПСЖ»

«Манчестер Сити» не намерен продавать полузащитника Бернарду Силву, несмотря на интерес «Барселоны» и «ПСЖ», сообщает The Times.

Парижский клуб готов предложить за 28-летнего португальца 60 миллионов фунтов, что не устраивает «горожан». Английский клуб согласится всерьез рассмотреть предложение, в случае если оно будет значительно выше. При этом ни сам футболист, ни его представители не выражали желания уйти этим летом.

Кроме того, в случае продажи Силвы «Манчестер Сити» потребуется найти замену футболисту, а до закрытия летнего трансферного окна остается две недели. Клуб считает, что у него будет мало времени на поиск нового футболиста, и больше не хочет тратиться этим летом. Трансфер левого защитника Серхио Гомеса из «Андерлехта» должен стать последним для «горожан» в этом году.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 3 матчах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 72 миллиона фунтов.