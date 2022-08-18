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«Манчестер Сити» не хочет продавать Бернарду Силву, несмотря на интерес «Барселоны» и «ПСЖ»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Бернарду Силва.
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» не намерен продавать полузащитника Бернарду Силву, несмотря на интерес «Барселоны» и «ПСЖ», сообщает The Times.

Парижский клуб готов предложить за 28-летнего португальца 60 миллионов фунтов, что не устраивает «горожан». Английский клуб согласится всерьез рассмотреть предложение, в случае если оно будет значительно выше. При этом ни сам футболист, ни его представители не выражали желания уйти этим летом.

Кроме того, в случае продажи Силвы «Манчестер Сити» потребуется найти замену футболисту, а до закрытия летнего трансферного окна остается две недели. Клуб считает, что у него будет мало времени на поиск нового футболиста, и больше не хочет тратиться этим летом. Трансфер левого защитника Серхио Гомеса из «Андерлехта» должен стать последним для «горожан» в этом году.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 3 матчах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 72 миллиона фунтов.

Бернарду Силва
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
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4
 Челси 2 1 1 0 3-2 4
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
7
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
8
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
9
 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
10
 Нот. Форест 2 1 0 1 1-2 3
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 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
12
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
13
 Фулхэм 2 0 2 0 2-2 2
14
 Саутгемптон 2 0 1 1 3-6 1
15
 Вулверхэмптон 2 0 1 1 1-2 1
16
 Кр. Пэлас 2 0 1 1 1-3 1
17
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
18
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
19
 Вест Хэм 2 0 0 2 0-3 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 1-3 0
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Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 - : -
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 - : -
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 - : -
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
21.08 16:00
Лидс – Челси
 - : -
21.08 16:00
Вест Хэм – Брайтон
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МЮ – Ливерпуль
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Морено Родриго

Морено Родриго

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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

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 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 2
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

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И К Ж
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Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

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