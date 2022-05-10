Моуринью рассказал, как перенес свое увольнение из «Тоттенхэма»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вспомнил о деталях своего увольнениях из «Тоттенхэма» в апреле 2021 года.

«Я пришел к такому моменту своей жизни, когда у меня нет сожалений. Я просто стараюсь принять это, как есть. Но да, это было болезненно. Я ни о чем не жалею. В «Тоттенхэме» работает много хороших людей, я желаю им всего наилучшего. Но, для человека с моей карьерой и историей, думаю это [увольнение] было странно. Но в итоге это открыло для меня дверь в «Рому», и я очень счастлив здесь», — цитирует Моуринью Sky Sports.

На данный момент «Рома» занимает 6-е место в чемпионате Италии и вышла в финал Лиги конференций, где сыграет против «Фейеноорда».