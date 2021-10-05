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«Манчестер Сити» обошел «Реал» и «Барселону» в списке клубов с самыми дорогими составами

09:16
«Манчестер Сити» возглавил список клубов с самыми дорогими составами среди команд из топ-5 лиг Европы. Фото ФК Манчестер Сити
«Манчестер Сити» возглавил список клубов с самыми дорогими составами среди команд из топ-5 лиг Европы. Фото ФК Манчестер Сити
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«Манчестер Сити» возглавил список клубов с самыми дорогими составами среди команд из топ-5 лиг Европы. По данным Исследовательского центра CIES Football Observatory, суммарно футболисты этого клуба оцениваются в 1,280 миллиарда евро.

На втором месте расположился «Манчестер Юнайтед» (1,214 миллиарда), на третьем — «Челси» (946 миллионов).

Далее идут: «Барселона» (896 миллионов), «Бавария» (890), «Ливерпуль» (868), «Реал» (846), «ПСЖ» (808), «Боруссия» Д (687) и «Атлетико» (662).

При этом отмечается, что цифры актуальны по состоянию на 1 октября 2021 года. Игроки, находящиеся в аренде, не учитывались.

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Роман Шишов все материалы автора

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