«Манчестер Сити» обошел «Реал» и «Барселону» в списке клубов с самыми дорогими составами

«Манчестер Сити» возглавил список клубов с самыми дорогими составами среди команд из топ-5 лиг Европы. По данным Исследовательского центра CIES Football Observatory, суммарно футболисты этого клуба оцениваются в 1,280 миллиарда евро.

На втором месте расположился «Манчестер Юнайтед» (1,214 миллиарда), на третьем — «Челси» (946 миллионов).

Далее идут: «Барселона» (896 миллионов), «Бавария» (890), «Ливерпуль» (868), «Реал» (846), «ПСЖ» (808), «Боруссия» Д (687) и «Атлетико» (662).

При этом отмечается, что цифры актуальны по состоянию на 1 октября 2021 года. Игроки, находящиеся в аренде, не учитывались.