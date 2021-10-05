Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

В Англии могут создать крупный фонд для помощи клубам во время пандемии

09:45

Ведущие клубы АПЛ выступили за создание фонда в размере более 1 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,3 миллиарда долларов), информирует Financial Times. Целью такой меры является помощь клубам, которые по время пандемии берут кредиты с высокими процентными ставками.

Как отмечается, общие потери клубов высшего дивизиона во время пандемии коронавируса достигли 2 миллиардов фунтов (2,7 миллиарда долларов), что вынуждает их брать кредиты для покрытия срочных расходов по заработной плате и новым контрактам.

Фонд поможет избежать обращения к кредиторам под будущие доходы от трансферов или трансляций. Таким образом, клубам будет предоставлен новый механизм финансирования, который обеспечит кредитную линию в размере 1-1,5 миллиарда фунтов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Смерть в Bare Knuckle. Американский боец умер после страшного нокаута
В Интернете произошел самый масштабный сбой за последние пять лет
Федор Емельяненко — о бое Шлеменко с Токовым: «Это для вас он топовый боец, а для меня топовый — Анатолий»
Что будет, если заниматься с гантелями каждый день. Советы специалистов
Бег во вред: к чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?
vs
0
Офсайд