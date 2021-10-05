В Англии могут создать крупный фонд для помощи клубам во время пандемии

Ведущие клубы АПЛ выступили за создание фонда в размере более 1 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,3 миллиарда долларов), информирует Financial Times. Целью такой меры является помощь клубам, которые по время пандемии берут кредиты с высокими процентными ставками.

Как отмечается, общие потери клубов высшего дивизиона во время пандемии коронавируса достигли 2 миллиардов фунтов (2,7 миллиарда долларов), что вынуждает их брать кредиты для покрытия срочных расходов по заработной плате и новым контрактам.

Фонд поможет избежать обращения к кредиторам под будущие доходы от трансферов или трансляций. Таким образом, клубам будет предоставлен новый механизм финансирования, который обеспечит кредитную линию в размере 1-1,5 миллиарда фунтов.