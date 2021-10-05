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Саттон: «На данный момент Салах лучше Месси и Роналду, у него невероятные показатели»

03:53
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Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон поделился мнением об игре форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«На данный момент он лучше Месси и Роналду. У него невероятные показатели в последние сезоны. И то, что он демонстрирует их на таком уровне на протяжении многих лет, просто подчеркивает, насколько он прекрасен. Стабильность — важный критерий, и он делает свое дело сезон за сезоном, сезон за сезоном, пока другие проваливаются. При этом «Ливерпуль» еще не продлил с ним контракт», — приводит слова Саттона BBC Sport.

В текущем сезоне Салах проел 9 матчей за «Ливерпуль», в которых забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Сергей Разин все материалы автора

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