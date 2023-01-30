Источник: «Бавария» арендует Канселу у «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу близок к переходу в «Баварию», сообщает The Athletic.

По информации источника, португалец будет выступать за немецкую команду на правах аренды и сделка будет включать в себя опцию выкупа.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 37 очков за 18 матчей.