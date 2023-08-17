Месси, Холанн и Де Брейне — претенденты на награду игроку года УЕФА

УЕФА на официальном сайте объявил номинантов на премию лучшему игроку года по итогам сезона-2022/23.

В тройку номинантом вошли форвард «Интер Майами» Лионель Месси, играющий в прошлом сезоне за «ПСЖ», нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн и его одноклубник Кевин де Брейне.

Тройка лучших была определена с помощью голосования главных тренеров клубов, выступавших в каком-либо еврокубке в прошлом сезоне, и наставников сборных стран-членов УЕФА.

Победитель будет объявлен 31 августа.