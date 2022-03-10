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Сегодня, 17:28

«Манчестер Юнайтед» готов обсудить новый контракт с Далотом

Анна Горшкова
Корреспондент

«Манчестер Юнайтед» обсудит новый контракт с защитником Диогу Далотом, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, футболист готов подписать соглашение только в том случае, если он будет регулярно играть за команду.

Соглашение Далота с «МЮ» рассчитано до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний защитник сыграл 20 матчей за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.teamtalk.com/manchester-united/exclusive-diogo-dalot-could-sign-new-deal-condition-met
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Ливерпуль – Астон Вилла
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Челси – Лидс
 3 : 2
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12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
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12.12 19:30
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

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Ливерпуль

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Садио Мане

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Ливерпуль

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Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

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Рис Джеймс

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Гранит Джака

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Поль Погба

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