«Манчестер Юнайтед» готов обсудить новый контракт с Далотом

«Манчестер Юнайтед» обсудит новый контракт с защитником Диогу Далотом, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, футболист готов подписать соглашение только в том случае, если он будет регулярно играть за команду.

Соглашение Далота с «МЮ» рассчитано до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний защитник сыграл 20 матчей за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.