"Манчестер Сити" и "Лестер" объявили стартовый составы на матч 37-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный Твиттер "горожан". Встреча начнется в 22.00 (мск)

Стартовый состав "Манчестер Сити": Эдерсон – Зинченко, Компани, Ляпорт, Уолкер – Гюндоган, Фоден, Силва – Стерлинг, Агуэро, Бернарду Силва.

Стартовый состав "Лестера": Шмейхель – Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвелл – Ндиди, Чаудри, Тилеманс, Олбрайтон, Мэддисон – Варди.

"Манчестер Сити" с 92 очками после 36 туров занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль" с 94 баллами располагается на первой строчке. "Лестер" – 9-е место и 51 очко.

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