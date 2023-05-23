«Эвертон» продлил контракт с полузащитником Дукуре

«Эвертон» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Абдулаем Дукуре.

Английский клуб активировал опцию продления соглашения с 30-летним малийцем до конца июня 2024 года.

Дукуре перешел в «Эвертон» в 2020 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дукуре провел за «Эвертон» 26 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.