«Манчестер Сити» хочет предложить Канселу новый контракт
18:47
«Манчестер Сити» планирует подписать новый контракт с защитником Жоау Канселу.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство клуба считает 27-летнего португальца ключевым игроком для настоящего и будущего команды и начнет переговоры с ним в 2022 году.
Нынешнее соглашение защитника с «Манчестер Сити» действует до 30 июня 2025 года.
В сезоне-2021/22 Канселу сыграл за английскую команду 22 матча во всех турнирах, забил 2 года и отдал 3 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1468963309839798275?s=20
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