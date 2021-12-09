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«Манчестер Сити» хочет предложить Канселу новый контракт

18:47
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«Манчестер Сити» планирует подписать новый контракт с защитником Жоау Канселу.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство клуба считает 27-летнего португальца ключевым игроком для настоящего и будущего команды и начнет переговоры с ним в 2022 году.

Нынешнее соглашение защитника с «Манчестер Сити» действует до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2021/22 Канселу сыграл за английскую команду 22 матча во всех турнирах, забил 2 года и отдал 3 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1468963309839798275?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора

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