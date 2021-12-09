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«Манчестер Сити» и Канселу в 2022 году начнут переговоры о продлении контракта

18:46
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Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может подписать с клубом новый контракт, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Руководство «горожан» считает, что футболист является ключевым игроком «Ман Сити», поэтому в 2022 году стороны начнут переговоры.

Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2025 года. В этом сезоне АПЛ Канселу в 15 матчах отметился 3 результативными передачами.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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