«Манчестер Сити» и Канселу в 2022 году начнут переговоры о продлении контракта
18:46
Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может подписать с клубом новый контракт, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Руководство «горожан» считает, что футболист является ключевым игроком «Ман Сити», поэтому в 2022 году стороны начнут переговоры.
Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2025 года. В этом сезоне АПЛ Канселу в 15 матчах отметился 3 результативными передачами.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю