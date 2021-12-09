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Рюдигер может продолжить карьеру в «Реале»

19:25
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может перейти в мадридский «Реал».

По информации The Athletic, мадридский клуб является главным претендентом на подписание контракта с футболистом летом, когда тот станет свободном агентом. Также на Рюдигера претендует «Бавария».

Ранее сообщалось, что 28-летний защитник и лондонский клуб не вели переговоры о новом контракте с августа, так как футболист не согласился на предложенную ему зарплату.

В этом сезоне защитник провел 20 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/news/real-madrid-emerging-as-favourites-to-sign-antonio-rudiger-for-free-with-no-fresh-chelsea-talks-held/k4XIwzcBNlMv/

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Анна Горшкова все материалы автора

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