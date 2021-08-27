«Манчестер Сити» готов заплатить 150 миллионов евро «Боруссии» за Холанна

«Манчестер Сити» намерен приобрести нападающего «Боруссии» из Дортмунда Эрлина Холанна. Английский клуб готов заплатить за норвежца 150 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне Холанн провел в составе «Боруссии» 4 матча, забил 5 мячей и сделал 3 ассиста. Контракт 21-летнего игрока с дортмундцами рассчитан до лета 2024 года.

Ранее появилась информция, что агент игрока Мино Райола требует 40 млн евро комиссионных за сделку для себя.

Опция выкупа норвежца в следующем году составит 75 млн евро и может вырасти до 90 млн за счет бонусов. Однако «горожане» готовы переплатить, чтобы оформить трансфер уже этим летом.