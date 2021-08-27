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«Манчестер Сити» готов заплатить 150 миллионов евро «Боруссии» за Холанна

19:37
Эрлин Холанн. Фото Reuters
Эрлин Холанн. Фото Reuters
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«Манчестер Сити» намерен приобрести нападающего «Боруссии» из Дортмунда Эрлина Холанна. Английский клуб готов заплатить за норвежца 150 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне Холанн провел в составе «Боруссии» 4 матча, забил 5 мячей и сделал 3 ассиста. Контракт 21-летнего игрока с дортмундцами рассчитан до лета 2024 года.

Ранее появилась информция, что агент игрока Мино Райола требует 40 млн евро комиссионных за сделку для себя.

Опция выкупа норвежца в следующем году составит 75 млн евро и может вырасти до 90 млн за счет бонусов. Однако «горожане» готовы переплатить, чтобы оформить трансфер уже этим летом.

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Иван Шитик все материалы автора

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