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«Манчестер Сити» — «Челси»: стартовые составы команд на матч чемпионата Англии

18:56
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Стали известны стартовые составы команд на матч 35-го тура английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Челси».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке, Менди, Родри, Торрес, Стерлинг, Агуэро, Жезус.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Канте, Гилмор, Алонсо, Зиех, Вернер, Пулишич.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

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