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Кристенсен получил травму в матче «Манчестер Сити» — «Челси»

20:23
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Защитник «Челси» Андреас Кристенсен травмировался в матче 35-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». На 45-й минуте его заменил Курт Зума. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.

После первого тайма «Сити» ведет 1:0. Единственный мяч забил Рахим Стерлинг. Серхио Агуэро не реализовал пенальти.

Манчестер Сити — Челси

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