«Кристал Пэлас» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в гостевом матче АПЛ
«Шеффилд Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» (0:2) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии. В составе победителей отличились Кристиан Бентеке и Эберечи Эзе.
«Кристал Пэлас» имеет 41 очко и на данный момент занимает 13-е место. У «Шеффилда» 17 очков и 20-я позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
35-й тур
«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 0:2 (0:1)
Голы: Бентеке, 2 (0:1). Эзе, 88 (0:2).
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Иган, Болдок, Брайан (Ландстрем, 80), Флек, Норвуд, Берге (Осборн, 60), Макголдрик, Берк (Джеббисон, 65).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Уорд, Митчелл, Куяте, Шлупп (Ридевалд, 71), Миливоевич, Эзе, Бентеке, Таунсенд (Айю, 75), Заа.
Предупреждения: Уорд, 30. Норвуд, 38.
Судья: Хупер (Англия).
8 мая. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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