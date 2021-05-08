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«Кристал Пэлас» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в гостевом матче АПЛ

18:51
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«Шеффилд Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» (0:2) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии. В составе победителей отличились Кристиан Бентеке и Эберечи Эзе.

«Кристал Пэлас» имеет 41 очко и на данный момент занимает 13-е место. У «Шеффилда» 17 очков и 20-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 0:2 (0:1)

Голы: Бентеке, 2 (0:1). Эзе, 88 (0:2).

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Иган, Болдок, Брайан (Ландстрем, 80), Флек, Норвуд, Берге (Осборн, 60), Макголдрик, Берк (Джеббисон, 65).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Уорд, Митчелл, Куяте, Шлупп (Ридевалд, 71), Миливоевич, Эзе, Бентеке, Таунсенд (Айю, 75), Заа.

Предупреждения: Уорд, 30. Норвуд, 38.

Судья: Хупер (Англия).

8 мая. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».

Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас

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