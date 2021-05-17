Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез рассказал, стремится ли он завоевать «Золотой мяч».

«Я бы не забегал так далеко. Сейчас я сосредоточен на финале Лиги чемпионов. Не думаю, что я стану обладателем «Золотого мяча». У нас вереди матчи. Будем стараться добиться успеха», — цитирует Махреза RMC Sport.

29 мая «Ман Сити» сыграет с «Челси» в финале Лиги чемпионов.

30-летний француз выступает в «Сити» с лета 2018 года. В этом сезоне он провел 25 матчей, отметившись 9 голами и 4 голевыми передачами.