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Махрез рассказал, стремится ли он завоевать «Золотой мяч»

12:18
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Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез рассказал, стремится ли он завоевать «Золотой мяч».

«Я бы не забегал так далеко. Сейчас я сосредоточен на финале Лиги чемпионов. Не думаю, что я стану обладателем «Золотого мяча». У нас вереди матчи. Будем стараться добиться успеха», — цитирует Махреза RMC Sport.

29 мая «Ман Сити» сыграет с «Челси» в финале Лиги чемпионов.

30-летний француз выступает в «Сити» с лета 2018 года. В этом сезоне он провел 25 матчей, отметившись 9 голами и 4 голевыми передачами.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/

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