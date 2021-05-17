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Александер-Арнольд может не попасть в заявку сборной Англии на Евро-2020

13:52
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд может не попасть в заявку сборной Англии, сообщает The Athletic. Полный список заявленных игроков станет известен на следующей неделе.

По данным источника, главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт рассчитывает на других защитников, несмотря на удачное выступление Трента в последних матчах АПЛ.

Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля. Сборной Англии на групповом этапе сыграет с Хорватией, Чехией и Шотландией.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/

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