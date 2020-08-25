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Магуайр приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно

20:27
Харри Магуайр. Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
Харри Магуайр. Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр приговорен судом Греции к тюремному сроку на 21 месяц и 10 дней условно, сообщает Sky Sports.

Ранее стало известно, что Магуайр признан судом виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку.

Приговор носит условный характер с испытательным сроком в три года, так как это первое преступление Магуайра, а преступления признаны мелкими. Два других обвиняемых вместе с футболистом получили по 13 месяцев тюрьмы условно.

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