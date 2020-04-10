Магуайр будет поставлять пакеты с едой пожилым в Шеффилде
22:47
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр оказал помощь пожилым людям в родном Шеффилде, сообщает ESPN.
Магуайр предложил поставлять пакеты с едой и товарами первой необходимости для пожилых.
Ранее защитник предложил игрокам «МЮ» пожертвовать часть зарплаты на благотворительность.
По последним данным, в Великобритании число зараженных коронавирусом 73 758, умерло 8 958 человек, выздоровели 135.
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