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Магуайр будет поставлять пакеты с едой пожилым в Шеффилде

22:47
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр оказал помощь пожилым людям в родном Шеффилде, сообщает ESPN.

Магуайр предложил поставлять пакеты с едой и товарами первой необходимости для пожилых.

Ранее защитник предложил игрокам «МЮ» пожертвовать часть зарплаты на благотворительность.

По последним данным, в Великобритании число зараженных коронавирусом 73 758, умерло 8 958 человек, выздоровели 135.

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