Люк Шоу во второй раз подряд признан игроком месяца «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу стал лучшим игроком команды в марте по мнению болельщиков, сообщается на официальном сайте клуба.

Шоу набрал больше половины голосов в опросе фанатов (63 %), на втором месте Дин Хендерсон (26%), Виктор Линделеф – на третьем (11%).

В марте 25-летний защитник забил гол в матче против «Манчестер Сити» (2:0), был признан лучшим игроком матча с «Вест Хэмом» (1:0) и помог команде пройти «Милан» в 1/8 финала Лиги Европы (1:1, 1:0).

Шоу стал лучшим игроком "МЮ" в месяце во второй раз подряд.