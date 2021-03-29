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Люк Шоу во второй раз подряд признан игроком месяца «Манчестер Юнайтед»

18:50
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу стал лучшим игроком команды в марте по мнению болельщиков, сообщается на официальном сайте клуба.

Шоу набрал больше половины голосов в опросе фанатов (63 %), на втором месте Дин Хендерсон (26%), Виктор Линделеф – на третьем (11%).

В марте 25-летний защитник забил гол в матче против «Манчестер Сити» (2:0), был признан лучшим игроком матча с «Вест Хэмом» (1:0) и помог команде пройти «Милан» в 1/8 финала Лиги Европы (1:1, 1:0).

Шоу стал лучшим игроком "МЮ" в месяце во второй раз подряд.

 

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/luke-shaw-wins-man-utd-player-of-the-month-award-for-march-2021?t=y&utm_source=twitter&utm_medium=post&utm_campaign=appandweb&utm_content=lukeshawwinspotm20210329

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