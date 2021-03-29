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Далот вернется в «Манчестер Юнайтед» из аренды в «Милане»

19:42
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Защитник Диогу Далот, выступающий на правах аренды за «Милан», в конце текущего сезона вернется в «Манчестер Юнайтед», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Несмотря на желание «россонери» оформить трансфер 22-летнего португальца на постоянной основе, они не могут удовлетворить финансовые запросы англичан.

Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет выручить с продажи Далота как минимум 20 миллионов евро, что является неподъемной суммой для «Милана», учитывая его другие более приоритетные задачи на трансферном рынке.

В текущем сезоне Диогу Далот провел за «Милан» 24 матча во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя голами и двумя результативными передачами.

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