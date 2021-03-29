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Кавани летом покинет «Манчестер Юнайтед»

17:39
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Нападающий Эдинсон Кавани летом покинет «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN 29 марта.

По информации источника, 34-летний форвард хочет сосредоточиться на оставшейся части сезона-2020/21, после чего уругваец намерен перейти в «Бока Хуниорс».

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в октябре 2020 года. На его счету 7 голов и 2 результативных передачи в 25 матчах за «красных дьяволов». Контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.

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