Кавани летом покинет «Манчестер Юнайтед»
17:39
Нападающий Эдинсон Кавани летом покинет «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN 29 марта.
По информации источника, 34-летний форвард хочет сосредоточиться на оставшейся части сезона-2020/21, после чего уругваец намерен перейти в «Бока Хуниорс».
Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в октябре 2020 года. На его счету 7 голов и 2 результативных передачи в 25 матчах за «красных дьяволов». Контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.
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