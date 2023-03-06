Люк Шоу — о 0:7 от «Ливерпуля»: «Мне стыдно перед всеми людьми, кто переживает за «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу извинился перед болельщиками клуба за поражение в матче 26-го тура АПЛ от «Ливерпуля» (0:7).

«Мне стыдно перед болельщиками и людьми, которые переживали за нас. Я могу только извиниться. Будет нелегко пересматривать это. Но тен Хаг заставит нас пересмотреть это и покажет нам, что нам нужно извлечь урок», — цитирует Шоу Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков за 25 матчей.

«Ливерпуль» занимает 5-е место с 42 очками за 25 игр.