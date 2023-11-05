Луис Диас сделал заявление по ситуации с похищением его отца

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас опубликовал заявление о ситуации с похищением его отца в Колумбии.

Родителей 26-летнего футболиста похитили в Колумбии в ночь на 29 октября. Мать Диаса практически сразу удалось спасти, а его отец все еще находится в плену. Сообщалось, что за похищение родных игрока ответственны повстанцы Армии национального освобождения (АНО) Колумбии.

«Здесь говорит не игрок. Сегодняшний Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мане, мой отец, трудолюбивый мужчина, опора семьи… сейчас он похищен.

Я прошу АНО освободить моего отца как можно скорее. Я также прошу международные ассоциации поработать над этим, чтобы гарантировать его свободу

С каждой секундой, с каждой минутой мы волнуемся все больше. У нас нет слов, чтобы описать ужасные чувства нашей семьи, и так будет до тех пор, пока он не вернется домой.

Я умоляю вас освободить моего отца прямо сейчас, уважая его честность.Я хочу поблагодарить всех колумбийцев, а также международное сообщество за вашу поддержку», – сказано в заявлении Диаса, которое он опубликовал в соцсетях.

В воскресенье, 5 ноября Диас впервые вышел на поле после инцидента с его родителями и на 90+5-й минуте принес «Ливерпулю» ничью в матче с «Лутон Таун» (1:1) в 11-м туре АПЛ.