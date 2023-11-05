Луис Диас сделал заявление по ситуации с похищением его отца
Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас опубликовал заявление о ситуации с похищением его отца в Колумбии.
Родителей 26-летнего футболиста похитили в Колумбии в ночь на 29 октября. Мать Диаса практически сразу удалось спасти, а его отец все еще находится в плену. Сообщалось, что за похищение родных игрока ответственны повстанцы Армии национального освобождения (АНО) Колумбии.
«Здесь говорит не игрок. Сегодняшний Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мане, мой отец, трудолюбивый мужчина, опора семьи… сейчас он похищен.
Я прошу АНО освободить моего отца как можно скорее. Я также прошу международные ассоциации поработать над этим, чтобы гарантировать его свободу
С каждой секундой, с каждой минутой мы волнуемся все больше. У нас нет слов, чтобы описать ужасные чувства нашей семьи, и так будет до тех пор, пока он не вернется домой.
Я умоляю вас освободить моего отца прямо сейчас, уважая его честность.Я хочу поблагодарить всех колумбийцев, а также международное сообщество за вашу поддержку», – сказано в заявлении Диаса, которое он опубликовал в соцсетях.
В воскресенье, 5 ноября Диас впервые вышел на поле после инцидента с его родителями и на 90+5-й минуте принес «Ливерпулю» ничью в матче с «Лутон Таун» (1:1) в 11-м туре АПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|11
|9
|0
|2
|28-8
|27
|
2
|Тоттенхэм
|10
|8
|2
|0
|22-9
|26
|
3
|Ливерпуль
|11
|7
|3
|1
|24-10
|24
|
4
|Арсенал
|11
|7
|3
|1
|23-9
|24
|
5
|Астон Вилла
|11
|7
|1
|3
|26-16
|22
|
6
|Ньюкасл
|11
|6
|2
|3
|27-11
|20
|
7
|Брайтон
|11
|5
|3
|3
|24-20
|18
|
8
|МЮ
|11
|6
|0
|5
|12-16
|18
|
9
|Брентфорд
|11
|4
|4
|3
|19-14
|16
|
10
|Кр. Пэлас
|11
|4
|3
|4
|10-13
|15
|
11
|Вест Хэм
|11
|4
|2
|5
|18-20
|14
|
12
|Нот. Форест
|11
|3
|4
|4
|12-15
|13
|
13
|Челси
|10
|3
|3
|4
|13-11
|12
|
14
|Вулверхэмптон
|11
|3
|3
|5
|14-19
|12
|
15
|Фулхэм
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
16
|Эвертон
|11
|3
|2
|6
|11-15
|11
|
17
|Лутон Таун
|11
|1
|3
|7
|10-21
|6
|
18
|Борнмут
|11
|1
|3
|7
|9-27
|6
|
19
|Бернли
|11
|1
|1
|9
|8-27
|4
|
20
|Шеффилд Юн.
|11
|1
|1
|9
|9-30
|4
|4.11
|15:30
|
Фулхэм – МЮ
|0 : 1
|4.11
|18:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|3 : 2
|4.11
|18:00
|
Бернли – Кр. Пэлас
|0 : 2
|4.11
|18:00
|
Эвертон – Брайтон
|1 : 1
|4.11
|18:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|6 : 1
|4.11
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
|2 : 1
|4.11
|20:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|1 : 0
|5.11
|17:00
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|2 : 0
|5.11
|19:30
|
Лутон Таун – Ливерпуль
|1 : 1
|6.11
|23:00
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|11
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|9
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1