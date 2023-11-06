«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в чемпионате Англии 6 ноября в 23:00 мск

«Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «Челси» в матче 11-го тура чемпионата Англии 6 ноября, в понедельник. Встреча состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Тоттенхэм» — «Челси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции в России не будет. Игру в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Последняя очная встреча соперников прошла в феврале в рамках чемпионата Англии и завершилась победой «Тоттенхэма» со счетом 2:0.

По итогам 10 туров «Тоттенхэм» набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» располагается на 12 строчке, в активе команды — 12 баллов.

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