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Тухель: «Мы не можем рассчитывать на шесть или семь игроков. Это одна из ключевых проблем»

Тухель высказался о большом количестве травмированных игроков в «Челси»
13:39
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Меня беспокоит отсутствие игроков, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — Мы не можем рассчитывать на шесть или семь игроков. Вы были в курсе нашей ситуации в полузащите на протяжении последних двух месяцев, а теперь мы лишились четырех игроков нападения. Всего месяц назад у нас были травмированы Лукаку и Хаверц. Это одна из ключевых проблем».

После 17 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на четыре очка.

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Карен Саркисян все материалы автора

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