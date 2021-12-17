Тухель: «Мы не можем рассчитывать на шесть или семь игроков. Это одна из ключевых проблем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Меня беспокоит отсутствие игроков, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — Мы не можем рассчитывать на шесть или семь игроков. Вы были в курсе нашей ситуации в полузащите на протяжении последних двух месяцев, а теперь мы лишились четырех игроков нападения. Всего месяц назад у нас были травмированы Лукаку и Хаверц. Это одна из ключевых проблем».

После 17 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на четыре очка.