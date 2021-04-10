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«Ливерпуль» выкупит Кабака у «Шальке»

10:43
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«Ливерпуль» намерен активировать опцию выкупа защитника «Шальке» Озана Кабака, сообщает 90min.

По информации источника, мерсисайдцы довольны игрой 21-летнего турка за команду на правах аренды и хотят установить сотрудничество с ним на постоянной основе. Сообщается, что опция выкупа футболиста составляет 18 миллионов фунтов.

Кабак перешел в «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно на правах аренды. Он провел 9 матчей за команду и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22,5 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.90min.com/posts/liverpool-ready-to-pay-ozan-kabak-clause-exclusive

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