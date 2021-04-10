«Ливерпуль» выкупит Кабака у «Шальке»
«Ливерпуль» намерен активировать опцию выкупа защитника «Шальке» Озана Кабака, сообщает 90min.
По информации источника, мерсисайдцы довольны игрой 21-летнего турка за команду на правах аренды и хотят установить сотрудничество с ним на постоянной основе. Сообщается, что опция выкупа футболиста составляет 18 миллионов фунтов.
Кабак перешел в «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно на правах аренды. Он провел 9 матчей за команду и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22,5 миллиона фунтов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.90min.com/posts/liverpool-ready-to-pay-ozan-kabak-clause-exclusive
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