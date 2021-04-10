Клубы чемпионшипа объявили недельный бойкот соцсетям после расистских скандалов и призвали к этому АПЛ
Клубы чемпионшипа «Бирмингем» и «Суонси» объявили о недельном бойкоте соцсетей.
Такое решение команды объяснили расистскими оскорблениями футболистов в соцсетях. Некоторые тренеры клубов АПЛ, в том числе Дин Смит из «Астон Виллы», Стив Брюс из «Ньюкасла» и Юрген Клопп из «Ливерпуля», поддержали идею бойкота со стороны клубов чемпионата Англии.
Ранее стало известно, что игроки «Ливерпуля» подверглись расистским оскорблениям после поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).
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