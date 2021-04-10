The Athletic: Кейн хочет уйти из «Тоттенхэма» летом
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.
По информации источника, 27-летний англичанин недоволен тем, что команда не борется за трофеи и намерен уйти в случае, если «шпоры» не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/21. Сообщается, что на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также несколько клубов за пределами Англии.
В сезоне-2020/21 Кейн провел 41 матч за «Тоттенхэм», на его счету 29 голов и 16 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/2508841/2021/04/10/harry-kane-wants-to-leave-tottenham-hotspur-this-summer-but-can-he-really/
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