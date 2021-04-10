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The Athletic: Кейн хочет уйти из «Тоттенхэма» летом

10:58
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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, 27-летний англичанин недоволен тем, что команда не борется за трофеи и намерен уйти в случае, если «шпоры» не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/21. Сообщается, что на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также несколько клубов за пределами Англии.

В сезоне-2020/21 Кейн провел 41 матч за «Тоттенхэм», на его счету 29 голов и 16 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/2508841/2021/04/10/harry-kane-wants-to-leave-tottenham-hotspur-this-summer-but-can-he-really/

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