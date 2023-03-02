«Ливерпуль» выиграл у «Вулверхэмптона»

«Ливерпуль» переиграл «Вулверхэмптон» в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Дарвин Нуньес открыл счет, но гол был отменен ВАР. Затем уже без нарушения правил забили защитник Виргил ван Дейк и нападающий Мохамед Салах.

«Ливерпуль» набрал 39 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» идет на 15-й строчке — 24 очка.