«Ливерпуль» ведет переговоры с Адейеми

«Ливерпуль» ведет переговоры о приобретении нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми, утверждает Sky Sport Austria.

В данный момент главным претендентом на Адейеми является дортмундская «Боруссия», которая видит в нем замену для Эрлина Холанна. Клуб из Дортмунда уже имеет предварительную договоренность с австрийским клубом, но сделка далека от завершения.

Кроме того, «Боруссия» пока не заручилась согласием самого Адейеми, чьи представители продолжают переговоры с «Ливерпулем», а также «ПСЖ» и «Лейпцигом».

В сезоне-2021/22 Адейеми провел 36 матчей за австрийский клуб, на его счету 19 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает 20-летнего футболиста в 35 миллионов евро.