Матич летом покинет «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Неманья Матич летом, скорее всего, уйдет из «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.

Действующее соглашение 33-летнего серба с «красными дьяволами» рассчитано до 2023 года, однако в клубе не планируют дожидаться окончания срока договора. Матич будет одним из тех, кого выставят на трансфер после прихода нового главного тренера.

В нынешнем сезоне опорный хавбек провел за «Юнайтед» 26 игр во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.