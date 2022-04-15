Люк Шоу рискует пропустить остаток сезона

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу может пропустить остаток сезона после перенесенной операции на ноге, сообщает The Telegraph.

Ранее главный тренер «Юнайтед» Ральф Рангник сообщил, что в ноге, на которой Шоу перенес двойной перелом в 2015 году, разболтались шурупы и теперь доставляют игроку дискомфорт.

Рангник добавил , что Шоу будет проведена процедура по удалению двух шурупов, а в строй 26-летний игрок сборной Англии вернется через две-три недели.

Шоу был прооперирован еще на прошлой неделе, однако восстановление проходит не так быстро. Может получиться так, что защитник сборной Англии пропустит все семь заключительных матчей «красных дьяволов» в этом сезоне.