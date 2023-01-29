«Ливерпуль» в этом сезоне потерпел в два раза больше поражений, чем в прошлом

«Ливерпуль» потерпел 9-е поражение в этом сезоне, проиграв «Брайтону» (1:2) в 1/16 финала Кубка Англии.

В общей сложности команда Юргена Клоппа провела 31 матч, в которых также одержала 15 побед и семь раз сыграла вничью.

В прошлом сезоне «мерсисайдцы» потерпели всего 4 поражения в 63 встречах — при 46 победах и 13 ничьих.

Процент побед в этом сезоне составляется 48,39 при 73,02 процента — в сезоне-2021/22.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 9-е место, набрав 29 очков.