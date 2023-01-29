«Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать Линделефа в другой клуб

«Манчестер Юнайтед» принял решение сохранить в команде защитника Виктора Линделефа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Английский клуб не примет предложения по трансферу или аренде 28-летнего шведа в зимнее трансферное окно. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг рассчитывает на игрока.

Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Линделеф сыграл в 14 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.