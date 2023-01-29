Полузащитник «Ньюкасла» Шелви близок к переходу в «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» хочет оформить трансфер полузащитника «Ньюкасла» Джонджо Шелви. Клубы ведут активные переговоры, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что «сороки» готовы отпустить 30-летнего англичанина в другой клуб.

Контракт Шелви с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шелви из-за различных травм сыграл только 5 матчей за «Ньюкасл» во всех турнирах.