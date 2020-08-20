«Ливерпуль» сыграет с «Лидсом» в первом туре нового сезона АПЛ
12:13
Стал известен календарь нового сезона АПЛ. В первом туре действующий чемпион «Ливерпуль» сыграет с вернувшимся в высший дивизион «Лидсом».
При этом даты еще двух матчей первого тура, в которых сыграют «Бернли» и «Манчестер Юнайтед», а также «Манчестер Сити» и «Астон Вилла», еще не определены.
1-й тур
12 сентября
«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»
«Фулхэм» — «Арсенал»
«Ливерпуль» — «Лидс»
«Тоттенхэм» — «Эвертон»
«Вест Бромвич» — «Лестер»
«Вест Хэм» — «Ньюкасл»
13 сентября
«Брайтон» — «Челси»
«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»