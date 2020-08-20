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«Ливерпуль» сыграет с «Лидсом» в первом туре нового сезона АПЛ

12:13
Кубок английской премьер-лиги. Фото AFP
Кубок английской премьер-лиги. Фото AFP
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Стал известен календарь нового сезона АПЛ. В первом туре действующий чемпион «Ливерпуль» сыграет с вернувшимся в высший дивизион «Лидсом».

При этом даты еще двух матчей первого тура, в которых сыграют «Бернли» и «Манчестер Юнайтед», а также «Манчестер Сити» и «Астон Вилла», еще не определены.

1-й тур

12 сентября

«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»

«Фулхэм» — «Арсенал»

«Ливерпуль» — «Лидс»

«Тоттенхэм» — «Эвертон»

«Вест Бромвич» — «Лестер»

«Вест Хэм» — «Ньюкасл»

13 сентября

«Брайтон» — «Челси»

«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

Календарь АПЛ сезона-2020/21

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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