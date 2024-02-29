«Ливерпуль» выиграл у «Саутгемптона». 18-летние воспитанники «красных» забили три гола

«Ливерпуль» переиграл «Саутгемптон» в матче 1/8 финала Кубка Англии — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

18-летний полузащитник Луи Кумас на 44-й минуте вывел хозяев вперед. В начале второго тайма его заменили на Джейдена Дэннса, который за 15 минут оформил дубль.

В четвертьфинале команда Юргена Клоппа встретится с «Манчестер Юнайтед», который выиграл в 1/8 финала у «Ноттингем Форест» (1:0).