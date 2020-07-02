«Ливерпуль» проигрывает «Манчестер Сити» со счетом 0:3 после первого тайма
2 июля 2020, 23:06
«Манчестер Сити» принимает на своем поле «Ливерпуль» в рамках 32-го тура АПЛ. После первого тайма счет 3:0 в пользу хозяев.
В составе «горожан» отличились хавбеки Кевин Де Брейне и Фил Фоуден, нападающий Рахим Стерлинг.
Перед началом встречи игроки «Манчестер Сити» устроили для «Ливерпуля» чемпионский коридор. Мерсисайдцы досрочно стали чемпионами Англии.
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