«Ливерпуль» предложил новый контракт 36-летнему Милнеру

«Ливерпуль» предложил новый контракт полузащитнику Джеймсу Милнеру, сообщает The Telegraph. Конкретные переговоры должны пройти уже после завершения нынешнего сезона.

Главный тренер красных Юрген Клопп, который сам недавно продлил контракт с клубом до 2026 года, чтобы полузащитник был частью команды в следующем сезоне.

Действующий контракт 36-летнего Милнера с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2022 года.

В этом сезоне АПЛ хавбек провел 22 матча, в которых отметился 1 голевой передачей.