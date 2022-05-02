Джейдон Санчо может пропустить остаток сезона из-за болезни

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, скорее всего, пропустит заключительные матчи сезона, сообщает BBC.

Вингерне попал в заявку «Ман Юнайтед» на матч с «Челси» (1:1) на прошлой неделе из-за болезни.

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник сообщил, что 22-летний хавбек может пропустить по этой причине оставшиеся игры сезона.

«Юнайтед» осталось првоести еще три матча в АПЛ до конца сезона: против «Брентфорда», «Брайтона» и «Кристал Пэлас».

Санчо в этом сезоне отметился тремя голами и тремя голевыми передачами в 29 матчах АПЛ.