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«Ливерпуль» победил «Шеффилд Юнайтед» и выиграл 11-й матч подряд в АПЛ

00:48
«Ливерпуль». Фото Twitter.
«Ливерпуль». Фото Twitter.
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В матче 21-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» принимал «Шеффилд Юнайтед». Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Голами отметились Мохамед Салах и Садио Мане.

«Красные» набрали 58 очков и на 13 баллов оторвались от идущего вторым «Лестера».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

21-й тур

«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:0 (1:0)

Голы: Салах, 4 (1:0). Мане, 64 (2:0).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Лаллана, 88), Милнер, Дж.Хендерсон, Вайналдум, Мане (Ориги, 78), Салах (Эллиотт, 90+2), Роберту Фирмину.

«Шеффилд Юнайтед»: Д.Хендерсон, Болдок, О`Коннелл, Бэшем, Иган, Стивенс, Флек, Ландстрем, Норвуд (Бешич, 78), Макголдрик (Шарп, 66), Муссе (Макберни, 65).

Судья: Тирни (Англия).

2 января. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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