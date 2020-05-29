«Ливерпуль» планирует закрыть сделку по Вернеру в ближайшие дни

«Ливерпуль» хочет закрыть сделку по переходу в команду нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера в ближайшие дни, сообщает журналист Николо Скира.

— Тимо хочет перейти исключительно в «Ливерпуль», — написал у себя в Twitter Скира. — Он хочет получить новый опыт в карьере и видит АПЛ отличным для себя вариантом. Мерсисайдцы работают над трансфером и хотят закрыть сделку в ближайшие дни.

Сообщается, что «Ливерпуль» предложил Вернеру контракт на 5 лет с зарплатой в 10 миллионов евро в год с учетом бонусов. Английскому клубу осталось лишь достигнуть договоренности с «Лейпцигом».

Only always #Liverpool for Timo #Werner. He wants a new experience and Premier League remains his first choice. Advanced talks with Jurgen #Klopp. #Reds are working to finalize the deal in the next days. #transfers #LFC

??? https://t.co/eYEJMtwEKI — Nicol? Schira (@NicoSchira) May 29, 2020

На счету Вернера 30 голов и 12 результативных передач в 39 матчах за «Лейпциг» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего немца в 64 миллиона евро.

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