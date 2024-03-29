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Сегодня, 10:21

«Ливерпуль» отказался от идеи приглашения Хаби Алонсо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хаби Алонсо.
Фото AFP

«Ливерпуль» больше не будет бороться за главного тренера «Байера» Хаби Алонсо, сообщает The Times.

По информации источника, 42-летний испанец планирует остаться в «Байере» еще на один сезон. В связи с этим «Ливерпуль» переключился на альтернативных кандидатов, среди которых есть главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

В январе главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил об уходе из команды по окончании сезона. Немец возглавляет команду с 2015 года.

После 28 туров мерсисайдцы с 64 очками занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая «Арсеналу» по дополнительным показателям.

Футбол
ФК Байер
ФК Ливерпуль
Хаби Алонсо
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«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
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«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
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Гвардиола намерен покинуть «Манчестер Сити» в 2025 году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2
 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3
 Ман. Сити 28 19 6 3 63-28 63
4
 Астон Вилла 29 17 5 7 60-42 56
5
 Тоттенхэм 28 16 5 7 59-42 53
6
 МЮ 28 15 2 11 39-39 47
7
 Вест Хэм 29 12 8 9 46-50 44
8
 Брайтон 28 11 9 8 50-44 42
9
 Вулверхэмптон 28 12 5 11 42-44 41
10
 Ньюкасл 28 12 4 12 59-48 40
11
 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12
 Фулхэм 29 11 5 13 43-44 38
13
 Борнмут 28 9 8 11 41-52 35
14
 Кр. Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
15
 Брентфорд 29 7 5 17 41-54 26
16
 Эвертон 28 8 7 13 29-39 25
17
 Лутон Таун 29 5 7 17 42-60 22
18
 Нот. Форест 29 6 7 16 35-51 21
19
 Бернли 29 4 5 20 29-63 17
20
 Шеффилд Юн. 28 3 5 20 24-74 14
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.03 18:00
Бернли – Брентфорд
 2 : 1
16.03 18:00
Лутон Таун – Нот. Форест
 1 : 1
16.03 20:30
Фулхэм – Тоттенхэм
 3 : 0
17.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 1 : 1
23.04 22:00
Арсенал – Челси
 - : -
24.04 21:45
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
24.04 22:00
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 - : -
24.04 22:00
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
24.04 22:00
МЮ – Шеффилд Юн.
 - : -
25.04 22:00
Брайтон – Ман. Сити
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 20 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 25 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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