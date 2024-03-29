АПЛ запретила болбоям подавать мячи игрокам во время матчей

Руководство чемпионата Англии объявило о введении правила, согласно которому болбоям будет запрещено возвращать мяч игрокам после аута, сообщает The Telegraph.

По данным источника, после того как мяч уйдет в аут, футболисты будут самостоятельно забирать его возле ближайших специальных подставок.

Болбоям необходимо будет возвращать мяч на специальную подставку. Вдоль всей площадки их будет четыре. Болбои должны будут находиться на расстоянии от подставок.

Правило решили ввести для того, чтобы не давать преимущество командам-хозяевам, чьи местные болбои могут манипулировать с возвращением мяча в зависимости от ситуации на поле.

Лидером чемпионата Англии после 28 туров является «Арсенал», в активе которого 64 очка.

«Сити» и «Арсенал» разыграют первую строчку в АПЛ. Но у них проблемы: Сака, Мартинелли, Де Брейне и Эдерсон в лазарете