«Манчестер Сити» готов потратить на покупку Кейна больше 100 миллионов евро

«Манчестер Сити» этим летом попытается купить форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, информирует Manchester Evening News.

По данным издания, клуб готов выделить на приобретение англичанина больше 100 миллионов евро. «Тоттенхэм» просит за игрока не менее 150 млн евро. Сообщалось, что «горожане» готовы предложить Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса в обмен на Кейна.

В прошлом сезоне 27-летний футболист участвовал в 49 матчах за «шпор», отметившись 33 раза.