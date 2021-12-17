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«Ливерпуль» одержал победу в матче с «Ньюкаслом» и занимает второе место в премьер-лиге

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«Ливерпуль» - «Ньюкасл» - 3:1. Фото Reuters
«Ливерпуль» - «Ньюкасл» - 3:1. Фото Reuters
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«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

Голы в составе хозяев забивали Диогу Жота, Мохамед Салах и Трент Александр-Арнолд. У гостей отличился Джонджо Шелви.

«Ливерпуль» набрал 40 очков и занимает второе место. У лидирующего «Манчестер Сити» на очко больше. «Ньюкасл» на 19-м месте — 10 очков.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
16 дек, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:1
Ньюкасл Юнайтед
Голы
Шелви, 7 (0:1), Диогу Жота, 21 (1:1), Салах, 25 (2:1), Александр-Арнолд, 87 (3:1)
Ливерпуль
Алиссон Конате Робертсон Матип Александр-Арнолд Тиагу Алькантара (Милнер, 90 ) Хендерсон Окслейд-Чемберлен (Кейта, 74 ) Мане Салах (Роберту Фирмину, 74 ) Диогу Жота
Ньюкасл Юнайтед
Дубравка Шер Ласкеллес Льюис (Ритчи, 15) Манкильо Шелви Хэйден Жоэлинтон Сен-Максимен (Уилсон, 79) Фрэйзер (Уиллок, 87) Мерфи
Предупреждения
Хендерсон 70  -  Жоэлинтон 45, Фрэйзер 55, Хэйден 86
Судьи
Дин

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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