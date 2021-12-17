«Ливерпуль» одержал победу в матче с «Ньюкаслом» и занимает второе место в премьер-лиге

«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

Голы в составе хозяев забивали Диогу Жота, Мохамед Салах и Трент Александр-Арнолд. У гостей отличился Джонджо Шелви.

«Ливерпуль» набрал 40 очков и занимает второе место. У лидирующего «Манчестер Сити» на очко больше. «Ньюкасл» на 19-м месте — 10 очков.