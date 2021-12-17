«Челси» и «Эвертон» сыграли вничью в матче АПЛ

«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура чемпионата Англии — 1:1.

На 70-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Мэйсон Маунт. У гостей на 74-й минуте отличился защитник Джаррад Брэнтуэйт.

Команда Томаса Тухеля набрала 37 очков и осталась на третьей строчке в АПЛ. Команда Рафаэля Бенитеса занимает 14-е место, в ее активе 19 очков.

В 18-м туре «Челси» 19 декабря сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном», а «Эвертон» в этот же день дома примет «Лестер».