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«Челси» и «Эвертон» сыграли вничью в матче АПЛ

00:39
«Челси» — «Эвертон» — 1:1. Фото Getty Images
«Челси» — «Эвертон» — 1:1. Фото Getty Images
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«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура чемпионата Англии — 1:1.

На 70-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Мэйсон Маунт. У гостей на 74-й минуте отличился защитник Джаррад Брэнтуэйт.

Команда Томаса Тухеля набрала 37 очков и осталась на третьей строчке в АПЛ. Команда Рафаэля Бенитеса занимает 14-е место, в ее активе 19 очков.

В 18-м туре «Челси» 19 декабря сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном», а «Эвертон» в этот же день дома примет «Лестер».

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
16 дек, 22:45. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:1
Эвертон
Голы
Маунт, 70 (1:0), Брэнтуэйт, 74 (1:1)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо (Сауль, 65 ) Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта (Чалоба, 79 ) Жоржиньо Лофтус-Чик (Баркли, 65 ) Маунт Зиеш Пулишич
Эвертон
Пикфорд Кенни Холгейт Кин Годфри Брэнтуэйт Дукуре Андре Гомеш (Гбамен, 71) Ивоби Гордон (Оньянго, 90) Симмс (Доббин, 62)
Предупреждения
Лофтус-Чик 45, Жоржиньо 59  -  Холгейт 21, Андре Гомеш 64, Доббин 77
Судьи
Оливер

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Руслан Абушкин все материалы автора

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